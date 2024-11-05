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Giriş Tarihi: 5.11.2024 10:39 Son Güncelleme: 5.11.2024 11:44

Elektrik kontağı ahırı yaktı: Ahırdaki çok sayıda kurbanlık hayvan telef oldu

İstanbul Esenyurt’ta kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Elektrik kontağı ahırı yaktı: Ahırdaki çok sayıda kurbanlık hayvan telef oldu

Yangın, saat 01.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1597 Sokak'taki, yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanının içinde bulunan ahırda çıktı. Kurbanlık büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırdan yükselen alevler kısa sürede yanında bulunan samanlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

'KURBANLIK İÇİN GETİRMİŞTİK'

Telef olan hayvanların sahibi Nihat Ergenç, "Şu ana kadar 25 ya da 30 hayvan tam sayısını bilmiyorum. Bir tanesini kurtardık, gerisi içeride. Bu hayvanları kurbanlık için getirmiştik. Herhalde elektrikten çıktı. Ben de şimdi yeni Çatalca'dan geldim. Ben gelene kadar iş işten geçmişti." dedi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Elektrik kontağı ahırı yaktı: Ahırdaki çok sayıda kurbanlık hayvan telef oldu
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