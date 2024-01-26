Elektrik kontağı evi yaktı: 1 ölü, 8 yaralı

Kayseri'de, merkez Kocasinan ilçesindeki Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada, önceki gece yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da binadaki 8 kişiyi kurtardı. Dumandan zehirlendikleri anlaşılan 8 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bina içerisinde inceleme yapan itfaiye ekipleri 72 yaşındaki Döne Ergen'in cesedi ile karşılaştı.