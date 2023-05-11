Elektrik mühendisi kaza kurbanı

Antalya – Burdur karayolu Çubuk Beli mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Bucak istikametine giden Aytuğ Arık'ın kullandığı ticari hafif ticari araç karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada ticari araç tanınmaz hale geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri araç sürücüsü Aytuğ Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arık'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Çağlar Kınalı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile en yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı öğrenen Aytuğ Arık'ın mesai arkadaşları ve yakınları Adli Tıp Kurumu'na koştu. Ölüm haberini alan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Arge ve Otomasyon firmasında yönetici olarak çalışan ve iş görüşmesine gittiği öğrenilen Aytuğ Arık'ın ölüm haberi kente üzüntü yarattı.