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Giriş Tarihi: 18.5.2024 16:36 Son Güncelleme: 18.5.2024 16:43

Elektrik panosundaki yangına müdahalede bulunan yönetici elektriğe kapılıp kalp krizi geçirdi

İstanbul Avcılar’da binanın elektrik panosundaki patlamaya müdahale etmek isteyen Apartman yöneticisi Mehmet Birsen(70) elektrik çarpması sonrasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Birsen'in kızı Nilüfer Yaprak Birsen yeni yapılan binada 2.5 yıldan bu yana oturduklarını, binada hala inşaat elektriği kullanıldığını ve müteahhit firma ile davalık olduklarını söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Elektrik panosundaki yangına müdahalede bulunan yönetici elektriğe kapılıp kalp krizi geçirdi

Olay, saat 16.30 sıralarında Denizköşler Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı bir binanın giriş bölümünde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, peş peşe şiddetli patlamalar oldu. Burada oturan aynı zamanda bina yöneticisi olan Mehmet Birsen (70), patlama seslerinin nedenini öğrenmek için evinden çıktı. Birsen, şiddetli patlamalar olan binanın girişindeki elektrik panosundaki kabloları çekip patlama ve yangını önlemek isterken savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile hemen söndürülürken, Birsen'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Birsen olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yaklaşık 1.5 saat süren çabaya rağmen Mehmet Birsen, kurtarılamadı. Birsen'in ölümünü 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kamera kayıtları ve tanık ifadeleri alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

"CİDDİ İHMALKARLIK VAR"

Mehmet Birsen'in kızı Nilüfer Yaprak Birsen, ortada ciddi bir ihmalkarlık bulunduğunu savunurken, yeni yapılan binada 2.5 yıldan bu yana oturduklarını, binada hala inşaat elektriği kullanıldığını, müteahhit firma ile davalık olduklarını söyledi.

Binada çok ciddi derecede bir ses yani bir patlama duyulduğunu belirten Nilüfer Yaprak Birsen, "Trafo (Pano) patlamış ondan sonra o sırada yine herkes ayağa kalkmış elektriklerden dolayı. Elektrik doğalgaza yakın ve çok ciddi bir patlama olup belki de buradaki sokak havaya uçabilirdi, birçok insanın canına mal olabilirdi. Bina yöneticisi babam aşağı iniyor bakıyor, ciddi bir elektrik çarpması oluyor. Yangın çıkmasın diye müdahale etmek istiyor ama savruluyor, sonra kaybediyoruz" dedi.

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Elektrik panosundaki yangına müdahalede bulunan yönetici elektriğe kapılıp kalp krizi geçirdi
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