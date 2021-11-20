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Giriş Tarihi: 20.11.2021 14:08 Son Güncelleme: 20.11.2021 14:44

Elektrik sobasından yangın çıktı! 1 ölü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Elektrik sobasından yangın çıktı! 1 ölü

İstanbul Kadıköy’de havaların soğuması neticesi elektrik sobasından çıkan yangın sonucu evlilik hazırlığı yapan 34 yaşındaki Ufuk Işık dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da havaların soğuması ve sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesi soba ve ısınma ihtiyacını attırdı. Soğuk havadan kaynaklı çıkan yangında can aldı. Eğitim Mahallesi Nahitbey Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında yangın çıkması nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının elektrik sobası nedeniyle çıktığını belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ise Ufuk Işık'ın (34) cansız bedenine ulaştı. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinde bulunan komşuları dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Ufuk Işık'ın evlenmek üzere hazırlık yaptığını kaydettiler.

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Elektrik sobasından yangın çıktı! 1 ölü
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