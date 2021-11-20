Elektrik sobasından yangın çıktı! 1 ölü

İstanbul'da havaların soğuması ve sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesi soba ve ısınma ihtiyacını attırdı. Soğuk havadan kaynaklı çıkan yangında can aldı. Eğitim Mahallesi Nahitbey Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında yangın çıkması nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının elektrik sobası nedeniyle çıktığını belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ise Ufuk Işık'ın (34) cansız bedenine ulaştı. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinde bulunan komşuları dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Ufuk Işık'ın evlenmek üzere hazırlık yaptığını kaydettiler.