Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir ilden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı | Video
Ekipler, uyuşturucu getiren F.E'yi yapılan operasyonla yakalayarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.
Eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 502,12 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" tutuklanarak cezaevine gönderildi.