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Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:21 Son Güncelleme: 7.1.2022 10:32

Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı

Nevşehir’de bir uyuşturucu taciri, başka bir ilden elektrik süpürgesi içinde kente uyuşturucu sokmak isterken polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir ilden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı | Video

Ekipler, uyuşturucu getiren F.E'yi yapılan operasyonla yakalayarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.

Eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 502,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı
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