Elektrik teline basan çocuk komada

Gaziantep'te ekmek almak için evden çıkan 9 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, kar yağışı nedeniyle kopan elektrik teline basınca akıma kapılarak ağır yaralandı.

Şehitkamil ilçesinin Karaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekmek almak için evden çıkan Mehmet Çavuş Akbayram, mahalle bakkalına gireceği sırada, kar yağışı nedeniyle yere düşen elektrik teline bastı. Akıma kapılarak ağır yaralanan Akbayram, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük çocuk, 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Komaya giren talihsiz çocuğun hayati riski devam ederken, yeğeninin tedbirsizlik nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığını söyleyen amcası Mustafa Akbayram, "Elektrik teli düşünce mahalleden çok sayıda kişi aramış ama gelen giden önlem alan olmamış. Yeğenim evden ekmek almak için çıkmış, kabloyu görmeden üzerine basınca elektrik çarmış, şu anda yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.