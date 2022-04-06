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Giriş Tarihi: 6.4.2022 12:03 Son Güncelleme: 6.4.2022 12:07

Elektrik tellerini kesmeye çalıştı hayatından oldu

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Elektrik tellerini kesmeye çalıştı hayatından oldu

Batman’da ana hatları besleyen elektrik telleri kesmeye çalışan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kayatepe köyünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Hasan Hasgül, bilinmeyen nedenlerden olayı ana hatları besleyen elektrik tellerini kesmeye çalıştığı sırada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevrede bulunan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hasgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hasgül'ün cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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Elektrik tellerini kesmeye çalıştı hayatından oldu
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