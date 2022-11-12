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Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:15

Elektrik trafo odası taşıyan tır,  üst geçide takıldı

İstanbul Ataköy üst geçidinden üzerinde iki adet beton elektrik trafo odası ile geçmeye çalışan tır mesafeyi ayarlayamayınca üst geçide çarptı. Meydana gelen çarpma sonucu beton elektrik trafosunun birisi parçalanırken arkadan gelen bir minibüste kopan parçalardan zarar gördü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Elektrik trafo odası taşıyan tır,  üst geçide takıldı

Kaza sabah saatlerinde Bakırköy Ataköy üst geçidinde meydana geldi. Aydın'dan İstanbul'a gelerek iki adet betondan yapılan trafo odasını yükleyen Mehmet Akar yönetimindeki tır Ataköy üst geçidinin altından geçerken yüksekliği hesaplamadığı için takıldı.

Meydana gelen kazada Tır'ın arka kasasında taşınan iki beton trafo odası üstgeçide takılarak parçalandı. Tırın üst geçide takılarak üzerindeki beton elektrik odalarının üst kısımlarının parçalanması sonucunda kopan parçalar arkadan gelen minibüs'ün ön camına isabet etti.

Trafo odalarından kopan beton parçaları nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri gelerek incelemede bulundu. Tır'ın şoförü yükünün yüksekliği ile üstgeçidin yüksekliğini hesap edemediklerini ve taşıdığı yükün zarara uğradığını söyledi.

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Elektrik trafo odası taşıyan tır,  üst geçide takıldı
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