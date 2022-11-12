Elektrik trafo odası taşıyan tır,  üst geçide takıldı

Kaza sabah saatlerinde Bakırköy Ataköy üst geçidinde meydana geldi. Aydın'dan İstanbul'a gelerek iki adet betondan yapılan trafo odasını yükleyen Mehmet Akar yönetimindeki tır Ataköy üst geçidinin altından geçerken yüksekliği hesaplamadığı için takıldı.
Meydana gelen kazada Tır'ın arka kasasında taşınan iki beton trafo odası üstgeçide takılarak parçalandı. Tırın üst geçide takılarak üzerindeki beton elektrik odalarının üst kısımlarının parçalanması sonucunda kopan parçalar arkadan gelen minibüs'ün ön camına isabet etti.