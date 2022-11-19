Elektrik trafosuna çatal sokan çocuk patlama sonucu yüzünden yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu. O sırada trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın içinde kalan küçük çocuk şok içinde etrafa koşturdu. Çevredeki vatandaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı.
Daha sonra aile çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.