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Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:05

Elektrik trafosuna çatal sokan çocuk patlama sonucu yüzünden yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta 4 yaşındaki Çınar Ç. İsimli çocuk elindeki çatalı elektrik trafosunun içine sokunca trafo şiddetle patladı. Trafonun çocuğun yüzünde patlaması sonucu yaralanan Çınar Ç. babası tarafından apar topar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Elektrik trafosuna çatal sokan çocuk patlama sonucu yüzünden yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu. O sırada trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın içinde kalan küçük çocuk şok içinde etrafa koşturdu. Çevredeki vatandaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı.

Daha sonra aile çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlamanın yaşandığı trafoyu tamir ederek çevresine emniyet şeridi çekti. Olay sonrasında ise sokakta bulunan bazı binaların elektrikleri tamamen kesildi.

Çevredeki vatandaşlar çocuğun yüzüne trafonun patlaması nedeniyle yüzünün yanma sonucu simsiyah olduğunu söylediler.

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Elektrik trafosuna çatal sokan çocuk patlama sonucu yüzünden yaralandı
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