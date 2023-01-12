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Giriş Tarihi: 12.1.2023 11:32 Son Güncelleme: 12.1.2023 11:47

Elektrik trafosunda ceset bulundu

Bursa’da elektrik trafolarını kontrol etmek için dolaşan görevliler, girdikleri trafo binasında cesetle karşılaştı. Elektrik akımına kapılıp öldüğü tahmin edilen kişinin 25 yaşındaki Okan S. olduğu anlaşıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Elektrik trafosunda ceset bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde elektrik trafo binalarını kontrol etmek için gezen görevliler, Emek Adnan Menderes mahallesindeki trafo binasına girdiklerinde şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Trafo binası içinde bir cesetle karşılaşan görevliler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, yaptığı incelemelerde cesedin Okan S'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elektrik trafosunda ceset bulundu
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