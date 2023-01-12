Elektrik trafosunda ceset bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde elektrik trafo binalarını kontrol etmek için gezen görevliler, Emek Adnan Menderes mahallesindeki trafo binasına girdiklerinde şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Trafo binası içinde bir cesetle karşılaşan görevliler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, yaptığı incelemelerde cesedin Okan S'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.