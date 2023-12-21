Elektrik yatırımlarına zarar verdiler

Bölgede kayıt dışı elektrik tüketimini sürdüren bazı gruplar, kesintisiz elektrik sağlamak için yaptığı yatırımları baltalamaya devam ediyor. Son olarak Mardin'de gerçekleştirilen 5 milyon liralık elektrik altyapı yatırımı, beton direklerin balyozla kırılmasıyla sabote edildi.

YATIRIM ÇALIŞMASI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran elektrik şebekesinin yenilenmesi için bir süre önce başlatılan yatırım çalışmasını sabote etmek amacıyla gerçekleştirilen saldırıda tam 30 direk kullanılamaz hale getirildi. Olayın aydınlatılması ve saldırganların tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Tahrip edilen direklerin yenilenebilmesi için yatırım çalışmalarına geçici olarak ara verilirken söz konusu direklerin maliyetinin yaklaşık 700 bin lira olduğu öğrenildi.

KAYIT DIŞI TÜKETİM YÜZDE 92

Saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, buradaki kayıt dışı tüketimin yüzde 92 oranında olduğu belirlendi.

BALYOZLA SALDIRI İLK DEĞİL

Geçtiğimiz yaz mevsiminde de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde 11, Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde ise 12 olmak üzere 2 farklı yerde 23 beton elektrik direği, kimliği belirsiz kişiler tarafından balyozlarla tahrip edilmişti.