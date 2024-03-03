Elektrikçi kılığında girdi evleri soyup kaçtı

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz şubat ayında İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. Aynı apartmandaki 3 daireye giren sözde elektrikçi çok sayıda altın ve elektronik eşya çaldı.Sözde elektrikçi hırsız ilk olarak Selda Ç'nin yaşadığı evin kapısını çaldı ve eşinin ismini vererek, "Faturanız çok geliyor, sayacınızı sıfırlayacağız. Prizlere bakmam gerekiyor" dedi. Sözde kimlik kartını göstererek içeri giren şahıs prizleri inceledi ve kaçak olduğunu söyleyerek önce kadına bir parça kablo verdi ardından da odaları gezerek kablo bırakmaya başladı. Aşağıdaki saati de sıfırlayacağını söyleyen şahıs kaşla göz arasında kadının telefonunu çalarak uzaklaştı.Şüpheli adam bu kez de aynı apartmanda kızıyla birlikte yaşayan Karakız A'yı hedef aldı. "Herkes yüksek faturadan şikayetçi, topraklama elektriği kontrol edeceğim" diyerek eve giren adam şarteli indirmelerini istedi. "Küpeniz, bilekliğiniz altın. Bunlar elektrik akımını çeker, çıkarın" diyen adam, anne ve kızına verdiği bozuk parayı prize sürtmelerini istedi. Fırsattan istifade altınları alarak evden yine aynı bahane ile ayrıldı.Bununla da yetinmeyerek 68 yaşındaki Sebahat K'yi gözüne kestiren sözde elektrikçi, aynı bahaneyle girdiği evde odaları tek tek gezerek yaşlı kadına elektrikli eşyaların fişini çekmesi talimatını verdi. O sırada evdeki kablosuz kulaklık ve laptopu alarak kayıplara karıştı.Apartman sakinlerinin eşyalarını türlü yalanlarla çalan şüpheli görüntülerdeki şahsın kendisi olmadığını öne sürdü. Daha önce hırsızlıktan hüküm giyen Mustafa P, "Ben başka hırsızlıktan tutuklandım. Hemşerim Süleyman sahte kimlikle benim adıma hırsızlık yapıyor. Bunu ben yapmadım" dedi. Görüntülerdeki kişi ile Mustafa P'nin fotoğraflamasını yapılarak soruşturma aydınlatılacak