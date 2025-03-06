Elektrikli araçlara kadın eli değdi

Ankara Kalkınma Ajansı, kullanımı artan elektrikli ve hibrit araçların bakımını yapabilecek kadın ustalar yetiştiriyor. Otomotiv Mühendisliği Derneği ve OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklığında sunulan "Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi" ile elektrikli araç bakımında özellikle kadın ustaların artırılması amaçlanıyor. Projede verilen özel eğitimlerde kadınlar, simülasyon tabanlı yenilik uygulamaları ile hibrit ve elektrikli taşıt teknolojisini öğreniyor. Proje kapsamında eğitim alan OSTİM Teknik Üniversitesi Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Bölümü mezunu 21 yaşındaki Sevim Şahin, şimdi bir otomobil markasının yetkili servisinde teknisyen olarak çalışıyor. Şahin, "Şu an çalıştığım yerde tek kadınım.

Yaptığımız işin zorlukları elbette var. Özellikle kas gücü gerektiren işlerde zorlanıyorum. Ama o zamanlar için de illa erkek olmaya gerek yok, kriko da işimizi görüyor. Kadınların masa başı, temiz işlerde çalışması gerektiği gibi bazı önyargılar ne yazık ki var. Ben de bunlara maruz kaldım, kalıyorum da. Ama çalışırsak yapamayacağımız şey gerçekten yok. Ben ilk zamanlar hem yaşımdan hem de kadın olmamdan dolayı birçok müşteri tarafından istenmedim. Ama şimdi erkeklerden daha titiz ve temiz çalıştığım için her gelen 'Benim aracımı Sevim usta yapsın' diyor. Bu benim için çok gurur verici bir şey" dedi.