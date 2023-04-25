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Giriş Tarihi: 25.4.2023 12:14 Son Güncelleme: 25.4.2023 12:52

Elektrikli battaniye can aldı

Bursa’da elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan etkilenen 64 yaşındaki Bayram Ali Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Elektrikli battaniye can aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade mahallesinde yaşayan ve esnaflık yapan Bayram Ali Çetin'in yaşadığı daireden dumanlar yükselmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine eve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, evin koridorunda yangın çıktığını fark etti. Alevlere müdahale eden söndürme ekipleri, yerde baygın halde yatan Bayram Ali Çetin'i evden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan zehirlendiği tespit edilen Çetin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde yangının elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elektrikli battaniye can aldı
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