Elektrikli bisiklet bataryası patladı 19 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş akıl almaz bir şekilde hayatını kaybetti. 24 Ekim gecesi Mehmet'in odasında şarj olan elektrikli bisikletinin bataryası patlayınca evde yangın çıktı. Oda tanınmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen genç, hastaneye kaldırıldı. Yoğun duman nedeniyle ağır yaralanan Mehmet, hastanede 1 haftalık yaşam savaşına yenik düştü. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi, büyük bir duyarlılık göstererek organlarını bağışladı. Mehmet daha sonra memleketi Ordu'da defnedildi.İstanbul Sarıyer'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 Ekim günü sabaha karşı akıl almaz bir olay gerçekleşti. 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi ve aracını şarja taktı. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı. Yaşanan patlama sonucu evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.Feci olayda hayatını kaybeden gencin dayısı Aydın Aksoy, "Yeğenimin bütün organları bağışlandı. Üniversiteye hazırlık için evin yakınlarında bir dershaneye gidiyordu. Babası ona elektrikli bir scooter almıştı. İhtiyaç oldukça evin salonunda şarj ediyordu. Batarya bomba gibi patladı. Mühendis olmak gibi bir hayali vardı. Meğer evin içine canlı bir bomba koymuş. Bu tip cihazlarında evde olmaması lazım. Bunların içerisinde havai fişek gibi patlayan malzemeler var. Bizim canımız gitti, başkalarının da canı gitmesin. Ailenin tek evladı babasının aldığı cihazla ölüyor. Çok acı bir olay. Tek tesellimiz, evladımız bağışlanan organları ile başka canlarda yaşayacak" dedi.