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Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:05

Elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı: Sürücüler ehliyetsiz araçlar tescilsiz çıktı!

Antalya'da üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. İki sürücünün hem ehliyetlerinin hem de araçlarının tescilinin olmadığı belirlenirken toplam 38 bin 931 TL para cezası uygulandı. İşte detaylar…

İHA
Elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı: Sürücüler ehliyetsiz araçlar tescilsiz çıktı!

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. D-400 kara yolundan Doğançam Mahallesi istikametine giden Fatma Meryem D.'nin kullandığı plakasız 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile 16 yaşındaki Furkan T.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Meryem Deniz ve Furkan Topal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ARAÇLAR TESCİLSİZ SÜRÜCÜLER EHLİYETSİZ

Öte yandan kazaya karışan araçların ikisinin de tescilinin olmadığı, motosikletin aynı zamanda hurda kayıtlı olduğu, sürücülerinin de ehliyetlerinin olmadığı belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Takım Komutanlığı ekipleri sürücülere toplam 38 bin 931 TL para cezası uygularken, araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildi.

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Elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı: Sürücüler ehliyetsiz araçlar tescilsiz çıktı!
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