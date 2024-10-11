Elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı: Sürücüler ehliyetsiz araçlar tescilsiz çıktı!

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. D-400 kara yolundan Doğançam Mahallesi istikametine giden Fatma Meryem D.'nin kullandığı plakasız 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile 16 yaşındaki Furkan T.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Meryem Deniz ve Furkan Topal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ARAÇLAR TESCİLSİZ SÜRÜCÜLER EHLİYETSİZ
Öte yandan kazaya karışan araçların ikisinin de tescilinin olmadığı, motosikletin aynı zamanda hurda kayıtlı olduğu, sürücülerinin de ehliyetlerinin olmadığı belirlendi.