Elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı: Sürücüler ehliyetsiz araçlar tescilsiz çıktı!

Kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Meryem Deniz ve Furkan Topal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



ARAÇLAR TESCİLSİZ SÜRÜCÜLER EHLİYETSİZ

Öte yandan kazaya karışan araçların ikisinin de tescilinin olmadığı, motosikletin aynı zamanda hurda kayıtlı olduğu, sürücülerinin de ehliyetlerinin olmadığı belirlendi.