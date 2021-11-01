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Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:53 Son Güncelleme: 1.11.2021 10:57

Elektrikli bisikletle çarpıştı kanala uçtu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Elektrikli bisikletle çarpıştı kanala uçtu

Bursa’da elektrikli bisikletle çarpışan otomobil kanala uçtu 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler, otomobile kamyon çarptığını düşündü.

İnegöl, Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi kavşağında otomobili seyir halinde olan 36 yaşındaki Yusuf Kaya, kavşaktan dönüş yapan 16 yaşındaki Batuhan T'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen otomobil kanala uçarak takla attı. Kaza yerinden geçen diğer sürücüler, kanala uçan otomobili görünce otomobile kamyonun çarptığını düşündü. Elektrik bisikletle çarpıştığını duyan ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Melek Bahar Kaya (36), Ali Hamza K. (12) ve İrem Nur K. (5) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Elektrikli bisikletle çarpıştı kanala uçtu
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