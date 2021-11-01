Elektrikli bisikletle çarpıştı kanala uçtu

İnegöl, Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi kavşağında otomobili seyir halinde olan 36 yaşındaki Yusuf Kaya, kavşaktan dönüş yapan 16 yaşındaki Batuhan T'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen otomobil kanala uçarak takla attı. Kaza yerinden geçen diğer sürücüler, kanala uçan otomobili görünce otomobile kamyonun çarptığını düşündü. Elektrik bisikletle çarpıştığını duyan ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Melek Bahar Kaya (36), Ali Hamza K. (12) ve İrem Nur K. (5) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.