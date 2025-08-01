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Giriş Tarihi: 2.8.2025

Elektrikli bisikletle köprüden düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Elektrikli bisikletle köprüden düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
OSMANİYE'DE elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu Hayrullah Üveys yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. Kaza, gece Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Üzerinde iki kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet yokuş aşağı ilerlediği sırada virajı alamayıp köprü korkuluklarına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, Hayrullah Üveys'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Oğuzhan A. ise ekipler ve vatandaşlar tarafından dere yatağından çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.
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Elektrikli bisikletle köprüden düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
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