Elektrikli bisikletliye çarpıp kaçan sürücü alkollü çıktı

Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın Uslu'ya (52) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan Şükrü D., (22) polis tarafından saklandığı evde yakalandı. 0.90 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Şükrü D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şükrü D.

ARKADAŞLARIYLA KAÇTI

Kaza, 18 Şubat'ta Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Şükrü D., kullandığı 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araçla Aydın Uslu'nun kullandığı 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kazada Uslu yola savrulurken, hafif ticari araç ise elektrik direğine çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü Şükrü D., kazanın ardından aracından inerek yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın Uslu

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşın ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Uslu, Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza yerinden kaçan Şükrü D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ALKOL MASASINDA FOTOĞRAFI ÇIKTI

Polis, yaptığı çalışmada kaçan sürücü Şükrü D.'in kazadan saatler önce sosyal medya hesabında alkol masasında çekildiği fotoğrafı buldu. Saklandığı evde yakalanan Şükrü D.'in yapılan alkol testinde 0.90 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Şükrü D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.