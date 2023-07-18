Elektrikli bisikletteki İrlandalı baba ve oğlu öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen İrlandalı Eoin Fitzpatrick (36), önceki gün motosikletle yaya geçinden geerken C.K.'nın (28) kullandığı yolcu otobüsü motosiklete çarptı. Kazada Fitzpatrick ve oğlu Dylan Fitzpatrick (10) öldü. Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonetin çarptı elektirikli bisikletteki Yeter Ulusal, Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Hüseyin Aksoy (30), Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Kandemir (62) öldü.