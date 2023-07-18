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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Elektrikli bisikletteki İrlandalı baba ve oğlu öldü

Elektrikli bisikletteki İrlandalı baba ve oğlu öldü
Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen İrlandalı Eoin Fitzpatrick (36), önceki gün motosikletle yaya geçinden geerken C.K.'nın (28) kullandığı yolcu otobüsü motosiklete çarptı. Kazada Fitzpatrick ve oğlu Dylan Fitzpatrick (10) öldü. Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonetin çarptı elektirikli bisikletteki Yeter Ulusal, Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Hüseyin Aksoy (30), Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Kandemir (62) öldü.

Mehmet AL-Tolga YANIK-Hüseyin CUMALI/SABAH

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Elektrikli bisikletteki İrlandalı baba ve oğlu öldü
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