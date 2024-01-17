Elektrikli ısıtıcı yüzünden parfüm fabrikası yandı: 1 ölü, 3 yaralı

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.