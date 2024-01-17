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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:00 Son Güncelleme: 17.1.2024 11:19

Elektrikli ısıtıcı yüzünden parfüm fabrikası yandı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’de bir parfüm fabrikasında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Elektrikli ısıtıcı yüzünden parfüm fabrikası yandı: 1 ölü, 3 yaralı

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKTI

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, yaptığı açıklamada, "Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı düşünülüyor. Burası özel bir kozmetik markasına ait fabrika.

Patlayıcı etkisi olan ürünlerin elektrikli ısıtıcıya temas etmesinden kaynaklı ürünler el bombası gibi arka arkaya patlamış. İlk edindiğimiz bilgiler bunlar. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda neler olduğunu biz de öğreneceğiz" dedi.

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Elektrikli ısıtıcı yüzünden parfüm fabrikası yandı: 1 ölü, 3 yaralı
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