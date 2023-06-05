Elektrikli Kaykay Nasıl Kullanılır? Elektrikli Kaykay Nasıl Çalışır, Kaç Saatte Şarj Olur?

Elektrikli kaykayın güvenli şekilde kullanılması için bazı inceliklerinin bilinmesi gerekir. Elektrikli kaykay nasıl kullanılır sorusunu araştırarak bu aracın kullanımında yaşanacak güvenlik sorunlarının da önüne geçmiş olursunuz. Elektrikli kaykay nasıl çalışır gibi merak edilen sorular için ürünlerin kullanma kılavuzunu da inceleyebilirsiniz. Elektrikli kaykay kaç saatte şarj olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Elektrikli Kaykay Nasıl Kullanılır?

Elektrikli kaykay kullanımında denge en önemli husustur. Öncelikle elektrikli kaykayın üzerinde dengede kalmak esastır. Bu aşamadan sonra öne doğru hamle yaptığınızda kaykay ileri gidecek, geriye doğru hamle yaptığınızda ise geri gideceksiniz. Ağırlık noktasını değiştirerek kaykayın sağa ya da sola gitmesini sağlayabilirsiniz.

Elektrikli kaykay kullanılırken mümkün olduğu kadar çukurlu ve bozuk yollardan uzak durmanız gerekir. Trafiğin yoğunluğu, emniyetli seyir durumunu etkileyecektir. Geniş kaldırımlar ya da sahil kenarları, ilk kez bu araca binenler için uygun yollardır.

Elektrikli Kaykay Kaç Saatte Şarj Olur?

Elektrikli kaykaylar dinamik denge sistemi kullanılarak çalışır. Araçta güçlü bir elektrik motoru ve bir batarya vardır. Aracın içinde bulunan jireskoplar yardımı ile denge sağlanır ve araç hareket eder. Elektrikli kaykay kendine özel adaptörünün 220 volt elektriğe takılması ile şarj olur. Kaykayın şarj süresi, marka ve modeline göre değişiklik gösterir. Genellikle bu ürünler 3-4 saatte şarj edilir. Tam şarj sonrasında elektrikli kaykayların 10-13 km menzili vardır.