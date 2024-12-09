Elektrikli mazgalda keşif için kazı yapıldı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı. Gdz Elektrik firması ve İZSU çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya bakan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dün sabah saatlerinde olay yerine geldi.İş makineleriyle mazgalın bulunduğu caddede kazı yapıldı. Daha sonra kürekle mazgalın altı açılarak bilirkişi eşliğinde mahkeme heyeti inceleme yaptı. Olay yerine ölçümleme cihazları da getirildi. Mahkeme heyeti bir önceki celsede yurt dışında bulunan tanık Eren Ersin Çavga'yı dinledi. Esnaf Çavga şunları söyledi: "Geçen yıl aralık ayında şiddetli yağmur sonrası sel oldu. Belediyeden çalışma yapılması yönünde talepte bulunduk. Bir ekip geldi. Çalışmayı bitirmeden ayrılmadılar. Kablonun çıkarıldığını gördüm. Orada kazı çalışması yapılmıştı, sanırım mazgal ile ilgili bir çalışmaydı. Kazı çalışması oldu sonra aynı bölgede duman çıkmaya başladı. Gdz Elektriği aradığımızda da gelip yaptılar. Orası betonla kapatılmıştı sonra ilk yağmur yağdığında bu acı olay yaşandı. Olayın ardından benim güvenlik kameram kesilmiş. 2019 öncesinde de her yağmur yağdığında oradan duman çıkıyordu."