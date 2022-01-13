Elektrikli soba can aldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İbrahim Yılmaz'ın yalnız yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile söndürüldü.
Ekiplerin kırdıkları kapıdan içeriye giren sağlık ekipleri İbraim Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde evde prize takılı olan elektrikli sobanın devrildiği tespit edildi. Talihsiz adamın komşuları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Yılmaz'ın yanmış bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.