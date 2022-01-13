Haberler Yaşam Haberleri Elektrikli soba can aldı
Giriş Tarihi: 13.1.2022 10:23 Son Güncelleme: 13.1.2022 10:37

Elektrikli soba can aldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Elektrikli soba can aldı

Bursa’da bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Yılmaz, devrilen elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu yanarak can verdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İbrahim Yılmaz'ın yalnız yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile söndürüldü.

Ekiplerin kırdıkları kapıdan içeriye giren sağlık ekipleri İbraim Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde evde prize takılı olan elektrikli sobanın devrildiği tespit edildi. Talihsiz adamın komşuları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Yılmaz'ın yanmış bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
Kan donduran cinayette yeni gelişme! Dilara Yıldız aylar önce...
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Biz görmezden gelemeyiz
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Primini ödeyerek nasıl emekli olunur? İsteğe bağlı sigorta, prim rehberi SABAH'ta
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
Dallas’ı aratmayan babalık davası! Hem üvey kardeşlerini hem de avukatını mağdur etti
Bakan Soylu’dan 'İBB’ye terör teftişi' açıklaması: Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrikli soba can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA