Elektrikli soba faciası: 5 kardeş yangında can verdi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes Akcan (5), Funda Peri Akcan (4), Aslan Miraç Akcan (3), Masal Işık Akcan (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi. Hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Bu arada Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çocukların ısınmak için yaktıkları elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.