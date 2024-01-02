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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Elektrikli soba faciası

Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yürekleri yakan bir aile faciası yaşandı. Yangında anne, baba ve 2 yaşındaki ikiz çocukları hayatını kaybetti. Çiftin diğer iki çocuğu ise anneannelerinde kaldıkları için ölümden kurtuldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Elektrikli soba faciası
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Nazan (34), Enis Lamba (39) çifti 2 yaşındaki ikiz çocukları Demir ve Kaan Lamba ile yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu. Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, evin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı.
Sağlık ekipleri anne, baba ve kardeşlere müdahale etti. Ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Demir ise kalp masajıyla hayata döndürüldükten sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, çiftin yılbaşını kutlamak için ailece aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba'nın yanına gittikleri ortaya çıktı. Yeni yıl kutlamaları bittikten sonra ailenin evine döndüğü, Bulut ve Irmak'ın uyuduğu için anneannelerinde kaldığı belirtildi. Amca Halil Lamba, "Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

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Elektrikli soba faciası
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