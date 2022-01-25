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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:50 Son Güncelleme: 25.1.2022 12:54

Elektrikli sobanın üzerine düşen yaşlı adam yanarak can verdi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Elektrikli sobanın üzerine düşen yaşlı adam yanarak can verdi

Antalya’da 79 yaşındaki bedensel engelli adam açık olan elektrikli sobanın üzerine düşmesi sonucu yanarak can verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda 79 yaşındaki bedensel engelli Muhsin Yaman, yalnız yaşadığı evde açık olan elektrikli sobanın üzerine düştü. Yaşlı adamın evine akşam yemeği getiren kızı, babasının hareketsiz elektrikli sobanın üzerinde yattığını gördü. Yaman'ın kızı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşme sonucunda olduğu yerden kalkmayı başaramayan yaşlı adamın, yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan Yaman'ın ailesi gözyaşlarına hâkim olamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Elektrikli sobanın üzerine düşen yaşlı adam yanarak can verdi
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