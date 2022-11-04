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Giriş Tarihi: 5.11.2022

Elektronik kelepçesini çözdü, dehşet saçtı

İHA
Elektronik kelepçesini çözdü, dehşet saçtı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşine yaklaşmaması için mahkeme kararıyla ayağına elektronik kelepçe takılan İ.K., kelepçeyi kırarak eski eşinin çalıştığı dükkana gitti. "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyerek bağırmaya başlayan şahıs, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'yi silahla vurarak yaraladı. İ.K. taksiye binerek olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Elektronik kelepçesini çözdü, dehşet saçtı
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