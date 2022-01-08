Elektronik marketi böyle soydular... Hepsi tutuklandı

Olay Kağıthane Merkez Mahallesi üzerindeki bir elektronik markette sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. 4 kişi; girdikleri elektronik marketten 59 elektronik cihaz çaldı ve kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen harekete geçti. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelilerin olay yerine geldikleri bir araçla kaçtıkları saptandı. Araç plakasından kimlikleri tespit edilen Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli "İş yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.