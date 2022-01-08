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Giriş Tarihi: 8.1.2022 20:29

Elektronik marketi böyle soydular... Hepsi tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Elektronik marketi böyle soydular... Hepsi tutuklandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir elektronik marketi soyan 4 kişiyi yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay Kağıthane Merkez Mahallesi üzerindeki bir elektronik markette sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. 4 kişi; girdikleri elektronik marketten 59 elektronik cihaz çaldı ve kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen harekete geçti. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelilerin olay yerine geldikleri bir araçla kaçtıkları saptandı. Araç plakasından kimlikleri tespit edilen Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli "İş yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Elektronik marketi böyle soydular... Hepsi tutuklandı
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