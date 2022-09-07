Elektronik sigara şirketine 438.5 milyon dolar ceza

ABD'nin en popüler elektronik sigara şirketi Juul'a, 18 yaş altı gençlere yönelik reklamları nedeniyle 438.5 milyon dolar ceza kesildi. Juul'un ABD yargısıyla vardığı uzlaşma gereği 30 eyalette de çeşitli reklam yasakları uygulanacak. Bunlardan biri de 35 yaş altı kişilerin reklamlarda kullanılamaması olacak. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, haziranda Juul ürünlerinin sağlığa etkisine dair yeterli veri olmadığı gerekçesiyle satışları yasaklama kararı aldı. Şirkete karşı çeşitli eyaletlerde açılmış bireysel davalar da bulunuyor.