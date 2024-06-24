Eli öpülesi baba

Aksaray'da yaşayan ve çocukken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle koltuk değneklerine mahkum olan 58 yaşındaki Aşır Savaş, 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğunu büyüttü. Dikmen köyünde doğan Aşır Savaş, çocukken rahatsızlık geçirdi. O dönem köyde sağlık ocağı bulunmaması ve köyün kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı, köye gelen bir sıhhiyecinin yanlış iğne yapması sonucu sağ bacağı gelişmedi ve işlevini kaybetti. Zorlu bir çocukluk döneminin ardından kent merkezine yerleşen Savaş, gençliğinden itibaren kağıt ve hurda toplayıcılığı dahil yapabileceği tüm işleri gayretle yaptı. Sonrasında kendine bir ayakkabı boya sandığı hazırladı ve 20 yılı aşkındır ayakkabı boyacılığı yapıyor. Koltuk değnekleri ile yürüyebilen Aşır Savaş, yaşları 25 ile 33 arasında değişen 5 çocuğunu boyacılık yaparak büyüttüğünü belirterek, "20 yıldır az çok demeden, gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden tezgahımı buraya açtım. Evimizi bu sayede geçindirdik. 3 çocuğumu evlendirdim ve 10 torunum var. Zor bir hayat benim için ama asla pes etmedim. Allah'a çok şükür kazancım iyi. Mutluyum, kimseye muhtaç olmadan geçinebiliyorum. Yapabildiğim kadar ayakkabı boyacılığına devam edeceğim" dedi.