Haberler Yaşam Haberleri Eli öpülesi fedakâr baba! Çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Giriş Tarihi: 19.6.2022 11:23 Son Güncelleme: 19.6.2022 12:12

Eli öpülesi fedakâr baba! Çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Eli öpülesi fedakâr baba! Çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayatını kaybeden eşinin ardından çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan 46 yaşındaki inşaat işçisi Muhittin Çiçeklidağ, onların okuyarak başarılı olması için inşaatlarda çalışıyor. Çocukların okuması için hem dışarıda hem işlerini yapan Çiçeklidağ, büyük bir fedakarlık sergiliyor.

Siverek Kale mahallesinde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Çiçeklidağ, işten eve geldiğinde çocuklarına yardım ederek evin temizliği ve yemeği yapıp çocuklarıyla zaman geçiriyor. İnşaatlarda çalışarak çocuklarını okutan fedakâr babanın lise 12'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hülya Çiceklidağ teşekkür belgesi, 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Şeyhmus Çiçeklidağ teşekkür belgesi, 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Suna Çiçeklidağ teşekkür belgesi ve 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Ali Çiçeklidağ başarılarını karnelerine yansıtarak babalarına armağan etti.

"ÇOCUKLARIM İÇİN ÇALIŞIYORUM, HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYORUM"

Çocuklarının okulda başarılı olduğunu kaydeden baba Muhittin Çiçeklidağ, "Bir yıl önce eşimi genç yaşta amansız bir hastalıktan dolayı kaybettik. O günden beridir çocuklarımla birlikte çocuklarımı kimseye muhtaç etmeden inşaatlarda sıvacılık yaparak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarım okulda da çok başarılı. Onların okuması eğitime devam etmesi için elimden gelen tüm imkânları kendilerine sunuyorum. Çok şükür çocuklarımda Allah onlardan razı olsun derslerine her zaman dikkatli bir şekilde çalışarak beni mahcup etmiyorlar. İki gün önce karnelerini aldı. Beni teşekkür belgesiyle ödüllendirdiler. Ben çocuklarımla gurur duyuyorum, okusunlar kendi hayatlarını kurtarsınlar, çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM İÇİN EVLİLİĞİ DÜŞÜNMEDİM"

Eşini kaybettikten sonra çocukları için evliliği düşünmediğini de belirten fedakar baba, "Eşimin vefatından sonra çocuklarımla birlikte yaşamaya hayat mücadelesini sürdürüyorum. Çocuklarımız kimseye muhtaç etmeden okutmak adına evliliği hiçbir şekilde düşünmedim. Çocuklarımın anne sevgisi halen taze ben onlara hem annelik hem de babalık yapıyorum" dedi.

"BABAMIZLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Babamız bizim okumamız için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten 18 yaşındaki Hülya Çiçeklidağ ise, "Babamız bizim okumamız için tüm zorlukları aşarak kendi emeğiyle bizi okutmaya çalışıyor. Annemin hastalığında da babam çok cefa çekti, hastane hastane dolaştık annemin iyileşmesi mücadele etti. Babam bize hem annelik hem de babalık yapıyor. Bizde her zaman babamızın yanında ve destekçisi oluyoruz. Elimizden geldiğince boş vakitlerimizde ev işleri olsun yemek olsun yardımcı oluyoruz. Okulda olduğumuz vakit yetişemeyince babam evin işini de yapmak zorunda kalıyor. Okuldan geldiğimizde babam ev işi ve yemeği hazırlamış oluyor. Biz babamızla ne kadar gurur duysak azdır, babamızı seviyoruz her zaman Allah izin verirse yanında destekçisi olacağız" dedi.

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Eli öpülesi fedakâr baba! Çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
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