Elif Ceren’i barışmadığı için öldürmüş

Konya'da, eski sevgilisi Elif Ceren Arslan'ı (30), çalıştığı masaj salonunda bıçaklayarak öldüren Emrah Demirkan (25), dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Elif Ceren ile sevgiliydik ve birlikte de yaşadık. Sonra ayrıldık. Tekrar bir araya gelmeyi teklif ettim. Kabul etmedi. Çıkan tartışmada bıçakladım. Hareketsiz kalınca paniğe kapıldım. Kapıyı üzerine kilitleyip, kaçtım" dedi. Zanlı, sevk edildiği hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katledilen 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın şiddet gördüğü gerekçesiyle, geçen 9 Ağustos'ta Demirkan hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin öldürüldüğü gün dolduğu ortaya çıktı.