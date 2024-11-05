Elif Ceren’in katili eski sevgiliye bir dava daha

Merkez Selçuklu ilçesi Selahahattin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda geçtiğimiz 10 Eylül günü yaşanan olayda, masörlük yapan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan, iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından koridorda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan eski sevgili Emrah Demirkan cinayeti itiraf etti. Demirkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirkan hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

CİNAYETTEN 1 AY ÖNCEDE TEKME TOKAT DÖVMÜŞ

Katil zanlısını Emrah Demirkan'ın cinayetten 1 ay öncede Elif Ceren'i darp ettiği ortaya çıktı. Elif Ceren'e ait evde birlikte yaşadıkları öğrenilen Demirkan'ın kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu Elif Ceren'in yüzüne yumruk bacağına da tekme atarak yaraladığı belirtildi. Polisten yardım isteyip, şiddetten kurtulan Elif Ceren'in darp raporu olarak şikâyetçi olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı da tamamladı. İddianamede Elif Ceren'in doktor raporlarıyla uğradığı şiddetin sabit olduğu, Demirkan'ın ise suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarının olduğu belirtildi. Emrah Demirkan hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan az olmamak kaydıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.