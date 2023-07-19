Elif Sare umuda uçtu!

Niğde'de yaşayan Uzman Çavuş Tahir (38) ve Esra Mahin (34) çiftinin 22 aylık çocukları Elif Sare'ye henüz 50 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Elif Sare'nin yurtdışında tedavi görebilmesi için aile hemen harekete geçti. 1 milyon 849 bin doların toplanabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 1.5 yıl süren kampanya mutlu sonla tamamlandı. Elif Sare'nin tedavisi için gereken para toplandı. ABD'ye giden aile ilk fotoğraflarını, "Bu fotoğrafı çekebilmek en büyük hayalimizdi. Önce Allah'ın izni daha sonra sizler sayesinde bu zorlu savaşı yendik. Elif Sare'miz yeniden doğacak" sözleriyle paylaştı.