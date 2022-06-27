Elif Sinan davasından keşif kararı çıktı

Tarafların avukatları ve Sinan'ın yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından savunmasını yapan Akan, önceki ifadelerini tekrarlayıp, "Olayın başından beri gerçekleri söylüyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi. Taraf avukatlarının savunmasının ardından tutuklu sanık Akan'ın tutukluluk kararının devamına karar veren mahkeme heyeti, 5 Temmuz'da keşif kararı aldı. Mahkeme heyeti duruşmayı 14 Eylül tarihine erteledi.