Elif Sinan’ın katilinin cezası belli oldu! Davaya Bakan Yanık da katıldı

"MÜTALAA ZATEN DOSYADA VERİLMİŞTİ"

Bakanlık olarak duruşmaya katıldıklarını ifade eden Bakan Yanık, Elif Sinan kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mütalaa zaten dosyada verilmişti. İddia makamı delilleri son derce isabetle değerlendirip sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması mütalaasında bulunmuştu. Biz karar duruşmasına katılarak Bakanlığımızın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarını takip noktasında hassasiyetini bir kez daha göstermek istedik. 25 Kasım biliyorsunuz Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dedi.



"ELİF'İN AİLESİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİK"

Kararın adaletin tesisi noktasında değerlendirdiklerini belirten bakan Yanık, "Bu çerçevede farkındalık çalışmalarının, toplumun kadına yönelik şiddetle mücadeleye sahip çıkmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna da dikkat çekmek, Elif'in ailesinin yanında olmak istedik. Bugün nitekim karar verildi, zaten kararın çıkması önemli ölçüde beklenen bir dosyaydı, dosya tekamül etmişti deliller toplanmıştı. Ve sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına, iyi hal indiriminin de uygulanmamasına sayın mahkeme karar verdi. Biz de kararı adaletin tesisi noktasında değerlendiriyoruz. Bu merkezde de Bakanlık olarak hem mücadelemizi hem önleyici koruyucu tedbirlerin alınmasını hem mağdurların desteklenmesini her anlamda, hem hukuki hem ekonomik sosyal, hem istihdam desteği" diye konuştu.