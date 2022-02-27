Elif, töreye kurban gitmiş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 yıl önce av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürülen ancak cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 14 yaşındaki Elif Gültekin'in ölümüyle ilgili 20 yaşındaki ağabeyi tutuklandı, anne, baba ve diğer kardeşi hakkında ev hapsi kararı verildi. Cinayetin aile meclisi kararıyla işlendiği öne sürülürken, ailenin telefonları da inceleniyor.
AĞABEY TUTUKLANDI
25 Temmuz 2019'da Akçadağ'ın Keklikpınarı Mahallesi'nde yaşanan olayda 14 yaşındaki Elif Gültekin, iddiaya göre evde babasının silahıyla kendini vurdu. Göğüs kısmından ağır yaralı olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın intihar ettiği iddiasını inandırıcı bulmayan savcılık olayla ilgili yeniden soruşturma başlattı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, aile yakınlarını 4 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Soruşturma sonunda ise Elif Gültekin'in intihar etmediği, ailesinin yönlendirmesi sonucu 20 yaşındaki ağabeyi Bayram Gültekin tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Genç kızın aile içi cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine baba Rauf Gültekin (50), anne Canan Gültekin (48) ile ağabeyleri Bayram ve Gökhan Gültekin gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayram Gültekin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.