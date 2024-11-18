Elif’in sevinç gözyaşları duygulandırdı

Samyeli Vakfı, Esenyurt'taki özel gereksinimli bireylere akülü sandalye temin etmeye devam ediyor. Son olarak, Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'nda eğitim gören Elif Durdu'ya sürpriz yapılarak akülü sandalye hediye edildi. Elif'in sevinç gözyaşları, herkesin yüreğini ısıttı.

Elif'in annesi Burcu Durdu, kızının sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi: "Kızım uzun süredir beslenme rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte. Bu durum kaslarını zorladığı için yürümekte güçlük çekiyordu. Okula gidip gelirken onu sırtımızda taşımak bizleri çok zorluyordu. Samyeli Vakfı'na başvurduktan kısa bir süre sonra, kızım akülü sandalyesine kavuştu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kızımın acilen ameliyat olması gerekiyor."

Vakıf Başkanı Bahattin Demir, ise "Okul müdürümüz bizi arayarak bir öğrencilerinin akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Elif'i hemen ziyaret ettik ve yakın zamanda bir ameliyat olması gerektiğini öğrendik. Onun hastane sürecini kolaylaştırmak için hemen sandalyesini temin ettik. Okul yönetimi ile görüşüp, ona bir sürpriz yapmak istediğimizi söyledik. Bu güzel sürprizi hazırlamamıza vesile olan değerli okul müdürümüz Süleyman Özden Bey'e ve yönetimine de hassasiyetleri için teşekkür ederiz" dedi.