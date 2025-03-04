Elifsu yaşasın

Antalya'da yaşayan Mustafa Yüksel ve Hatice Gürbilek Yüksel çiftinin 3 çocuğundan Elifsu Yüksel'e (10) 1,5 yıl önce dudak morarması ve ağır yorgunluk şikayeti ile götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Elifsu Yüksel, acil kalp nakli sırasına alındı. Aile, 17 Şubat'tan bu yana nakil için bekleyen Elifsu için sosyal medyada organ bağışı çağrısı yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları ve öğrencileri de 'Elifsular yaşasın' sloganıyla kampanya başlatarak, aileye destek oldu. Doktorlar ve öğrenciler, Elifsu için toplu halde organlarını bağışlarken, organ bağışı çağırısında da bulundu. Kampanyanın öncülüğünü yapan ve 'Doktorlar hastaları için organlarını bağışlıyor. Yaşama birlikte tutunalım' yazılı kampanya afişlerini sosyal medyada paylaşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Kula, "Elifsu'nun organ arayışını sosyal medyada görünce harekete geçtik. Doktorlar olarak organlarımızı bağışlıyoruz diye kampanya başlattık" dedi.

İNŞALLAH GÜLE OYNAYA ÇIKACAĞIZ

Kampanya dahilinde Gazi Üniversitesi öğrenci ve hekimleri olarak, gönüllülük esasıyla olabildiğince çok katılımla organ bağışı etkinliği yapacağız diyen Prof.Dr. Kula, " Hedefimiz ülkemizdeki 1 yıllık organ bağışı oranına ulaşmak, hatta mümkünse geçebilmek. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu. Elifsu Yüksel'in annesi Hatice Gürbilek Yüksel de organ bağışına dikkat çekerek, "Elifsu ve Elifsu gibi birçok çocuk organ bekliyor hayata tutunmak için. İnsanlarımız lütfen organ bağışı konusunda duyarlı olsun. Ben de bir anne olarak organlarımı bağışladım. Lütfen siz de bağışlayın. Bunda korkacak, çekinecek, bir şey yok. Bağışlayacağınız bir organla birçok insana hayat verebilirsiniz. Yaptığım paylaşımlar neticesinde çok güzel dönüşler aldık. 'Elifsu'ya kalbimi vermek istiyorum' diyenler oldu. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum, ama bu süreç öyle bir süreç değil. Kalp, beyin ölümü gerçekleşen insanlardan alınması gereken bir organ. Ve ayrıca kan grubu, boyu, kilosu, yaşı orantılı olmak zorunda. İnşallah bu hastaneden güle oynaya koşarak çıkarız " dedi. DHA