‘Elimde jilet olduğunu unuttum’

Konya’da, gittiği gazinoda sevgilisiyle gördüğü 33 yaşındaki arkadaşı Fidan K.’yi jiletle yüzünden ve omzundan yaralayan Ayşe Y. (38) 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fidan K. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı
Konya'da, 2 yıl önce erkek arkadaşı ile birlikte eğlenmek için bir gazinoya giden Fidan K. (33), burada önceden tanıdığı Ayşe Y. (38) ile karşılaştı. Yanındaki erkeğin ayrıldığı sevgilisi olduğunu söyleyen Ayşe Y., Fidan K. ile tartışıp gazinodan ayrıldı. İkili, daha sonra aynı gazinoda tekrar karşılaşınca, Ayşe Y., Fidan K.'yi yüzünden ve omzundan jiletle yaraladı. Fidan K. hastaneye kaldırılırken, Ayşe Y. ise tutuklandı. Jiletli dehşeti yaşayan Filiz K. ifadesinde ilk tartışmalarını anlatarak, "Olay günü lavaboya gitmek için kalktım. Lavabonun kapısına geldiğimde, bir anda yanımda beliren Ayşe Y. elindeki neşter benzeri aleti, yüzüme doğru hızla çekti. Yüzümden kanlar akmaya başladı. Alt kata doğru kaçmaya başladığım sırada omzuma da aynı aletle vurdu. Merdivenlerden indim ve kanları görünce bayılmışım. Yüzümdeki ve omzumdaki yaralar çok derin. Çok sayıda dikiş atıldı. Doktorlar iz kalacağını söyledi" dedi.
'BAŞTAN ÇIKARDI'
Ayşe Y. ise "Fidan K. ile arkadaştık. Ayrıldığım sevgilimle birlikte yaşamaya başladığını öğrenince tartıştık ve aramız açıldı. Olaydan 15 gün önce sevgilimle tekrar barıştık. Ancak Fidan K. olaydan 4 gün önce sevgilimle birlikte samimi bir fotoğrafını gönderdi. Ben de bunu sevgilime gönderdim ve tartıştık. Olay günü gündüz sevgilimle tekrar ayrıldık. Akşam gazinoya geldiğimde Filiz K.'nin yukarı çıktığını gördüm ve konuşmak için peşinden gittim. Ancak, bana saldırabileceğini düşünüp çantamda peçeteye sarılı olan jileti parmaklarımın arasına sıkıştırdım. Bana küfürlü konuştu. Ben de, 'Bunu bana yapmamalıydın, ne istedin benden, aşkımdan, hayatımdan' dedim. Üzerime gelerek bana vurmaya çalıştı. Ben de elimdeki jileti unuttum ve yüzüne bir, omzuna bir tokat attım. Yüzünün ve omzunun kanadığını görünce bir daha vurmadım. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Aşağı inince de jiletten kurtulmak için konfeti kutusuna attım. Sonra olayın büyüyeceğini düşünüp oradan ayrıldım. Filik K. sevgilimi baştan çıkararak birlikte yaşadı. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. Konuşmak için gitmiştim" diye konuştu.
KASTEN YARALAMA
Olayın ardından 76 gün tutuklu kalıp tahliye edilen Ayşe Y., çıkar çıkmaz "76 günün acısı kötü olacak" paylaşımı yaptı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ayşe Y., "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Filiz K.'ye de "Basit yaralama" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.