Elime kalaşnikof verip savaş dediler! 100 dolar rüşvetle kaçtık

Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurları, Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Edirne'ye geliyorlar. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda sığınan savaş mağdurlarından Tamer Ünal, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramını SABAH'a anlattı.
BOMBA SESLERİYLE UYANDIK
10 yıldır Rivne'de yaşayan fabrika sahibi Tamer Ünal: Saba karşı bombandırman sesiyle uyandık. Sirenler çalmaya başladı, insanlar kaçışmaya başladılar. Hayat durdu, marketlerde raflar boşaldı. Günlük 20 litreden fazla benzin alamaz hale geldik. Ruslar sivil öldürmeye başlayınca 2 gün sığınaklarda kalmaya başladık.
ELİME KALAŞNİKOF VERİP SAVAŞ DEDİLER
Ünal "İnsanların yiyecek ekmeği, içecek suyu kalmamıştı. Ukrayna'da sınırsız oturum izni olanların ve 18-60 yaş arası Ukraynalıların ülkeden çıkışı yasaklandı. Sınırlara gittik beni çıkarmadılar, elime kalaşnikof verip savaş dediler. 2 çocuğumla birlikte savaşta ölümle burun buruna geldik. 100 Dolar rüşvet vererek sınırdan geçmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
YURDA SIĞINDIK
Ünal: Bütün mal varlığımı, 10 yılımı, hayatımı orada bıraktım. Savaş gerçekten insanlık adına en kara leke. Bebekler, çocuklar, yaşlılar siviller ölüyor, insanlık dramı yaşanıyor. Yurdumuza sığındık. Türkiye kucak açtı. 4 gündür aracımızla yoldayız, Türk Kızılay'ı sağ olsun uzun süreden sonra ilk sıcak çorbamızı içtik. Allah devletimize zeval vermesin.