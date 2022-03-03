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Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:53

Elime kalaşnikof verip savaş dediler! 100 dolar rüşvetle kaçtık

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Elime kalaşnikof verip savaş dediler! 100 dolar rüşvetle kaçtık

Rusya’nın Ukrayna işgalinde 8’inci güne girilirken, savaştan nedeniyle Ukrayna’yı terk edenler de Türkiye’ye sığınmaya devam ediyor. Yüzlerce insan otobüslerle Ukrayna’yı geçip Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına gelip Türkiye’ye giriş yapıyor. Ateş hattından kaçıp yurda sığınınlarlar birlikte Avrupa’da patlak veren savaşın gerçekleri de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: 20 litreden fazla benzin alamaz hale geldik, elime kalaşnikof verip savaş dediler.

Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurları, Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Edirne'ye geliyorlar. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda sığınan savaş mağdurlarından Tamer Ünal, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramını SABAH'a anlattı.

BOMBA SESLERİYLE UYANDIK
10 yıldır Rivne'de yaşayan fabrika sahibi Tamer Ünal: Saba karşı bombandırman sesiyle uyandık. Sirenler çalmaya başladı, insanlar kaçışmaya başladılar. Hayat durdu, marketlerde raflar boşaldı. Günlük 20 litreden fazla benzin alamaz hale geldik. Ruslar sivil öldürmeye başlayınca 2 gün sığınaklarda kalmaya başladık.

ELİME KALAŞNİKOF VERİP SAVAŞ DEDİLER
Ünal "İnsanların yiyecek ekmeği, içecek suyu kalmamıştı. Ukrayna'da sınırsız oturum izni olanların ve 18-60 yaş arası Ukraynalıların ülkeden çıkışı yasaklandı. Sınırlara gittik beni çıkarmadılar, elime kalaşnikof verip savaş dediler. 2 çocuğumla birlikte savaşta ölümle burun buruna geldik. 100 Dolar rüşvet vererek sınırdan geçmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

YURDA SIĞINDIK
Ünal: Bütün mal varlığımı, 10 yılımı, hayatımı orada bıraktım. Savaş gerçekten insanlık adına en kara leke. Bebekler, çocuklar, yaşlılar siviller ölüyor, insanlık dramı yaşanıyor. Yurdumuza sığındık. Türkiye kucak açtı. 4 gündür aracımızla yoldayız, Türk Kızılay'ı sağ olsun uzun süreden sonra ilk sıcak çorbamızı içtik. Allah devletimize zeval vermesin.

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Elime kalaşnikof verip savaş dediler! 100 dolar rüşvetle kaçtık
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