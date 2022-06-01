Elindeki “Gül” dövmesinden yakaladılar

İstanbul Şişli'de bir hırsız, Kuştepe Mahallesi'nde bulunan ve camı açık olan bir adrese demir korkuluklardan tırmanıp girdi ve söz konusu adresten bir cep telefonu, 100 euro, 700 dolar, 825 lira ve farklı bankalara ait kartları çaldı.
Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızın sol elinin üzerinde bir "Gül" dövmesi olduğunu tespit etti.
Dövmeden yola çıkan ve suçlu albümünü incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri E.Ç. isimli hırsızı Kağıthane İlçesi'ne bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yakaladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde benzer suçlardan dolayı kaydı olan E.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Evden Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.