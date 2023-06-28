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Giriş Tarihi: 28.6.2023 09:00 Son Güncelleme: 28.6.2023 10:09

Elindeki kutuda bulunan kezzabı ayakkabıcının üzerine atıp, yaktı

Konya’da ayakkabıcılık yapan 40 yaşındaki Selahattin Ökçesiz, iş yerinin önünde üzerinde kara çarşaf bulunan bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşan Ökçesiz, hastanede tedavi altında tutulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Baba Sabri Ökçesiz, “Saldırganın kadın kılığına girmiş erkek olduğunu düşünüyoruz. Koşusundan, yürüyüşünden onu anladık” dedi.

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Elindeki kutuda bulunan kezzabı ayakkabıcının üzerine atıp, yaktı

Konya merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen Selahattin Ökçesiz, dükkanını açtıktan kısa süre sonra saldırıya uğradı. Kara çarşaf giyimli biri elindeki kutu içerisindeki yanıcı maddeyi Ökçesiz'in üzerine atıp, hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler saldırganı yakalamak istese de başarılı olunamadı. Yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ökçesiz Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Göğüs bölgesinde ve yüzünde ciddi yanıklar bulunan Ökçesiz'in babası Sabri Ökçesiz, "Saldırganın kadın kılığına girmiş erkek olduğunu düşünüyoruz. Koşusundan, yürüyüşünden onu anladık. Peşinden koşanlar yetişememiş. Elindeki yanıcı maddeyi oğlumun üzerine atıp, kaçmış, Oğlumuzun vücudunda ve yüzünde ciddi yanıklar var. Yakalanıp, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbe an kaydedildi. Görüntülerde kara çarşaflı bir kişi Selahattin Ökçesiz'in iş yerini açtığı sıraa gayet sakin bir şekilde elindeki plastik kutu ile iş yerini önünden geçtiği, ardından kısa süre sonra aynı istikametten geri gelip, Ökçesiz'in üzerine yanıcı maddeyi atarak, olay yerinden kaçtığı görülüyor. İş yeri çalışan gencin korkusu da yine görüntülere yansıdı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Elindeki kutuda bulunan kezzabı ayakkabıcının üzerine atıp, yaktı
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