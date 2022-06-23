Eline ne geçtiyse fırlattı mahalleyi ayağa kaldırdı

Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Nebahat N, sabaha karşı 05:00 sıralarında balkona çıkarak, "Bülent buraya gelsin yoksa kendimi balkondan atarım" diye bağırmaya başladı. Kuzeni olan Bülent N'nin gelmesini isteyen ve bu sırada balkondan aşağı sarkan kadını gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Çok geçmeden olay yerine gelen polis bir yandan Bülent N'ye ulaşmaya çalışırken diğer yandan da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadını sakinleştirmeye çalıştı. Tüm ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan kadın, evde eline geçirdiği eşyaları tek tek balkondan atmaya başladı.
KUZENİ GELDİ, SAKİNLEŞTİ
Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından Bülent N. polis otosuyla olay yerine getirildi. Bülent N.'nin geldiğini gören Nebahat N., yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından ikna olup kapıyı açtı. Nebahat N. tedavi edilmek üzere ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.