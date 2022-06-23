Eline ne geçtiyse fırlattı mahalleyi ayağa kaldırdı

Çok geçmeden olay yerine gelen polis bir yandan Bülent N'ye ulaşmaya çalışırken diğer yandan da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadını sakinleştirmeye çalıştı. Tüm ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan kadın, evde eline geçirdiği eşyaları tek tek balkondan atmaya başladı.