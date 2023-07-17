Haberler Yaşam Haberleri Elini öldürüp intihar süsü vermişti! Esra Altay'ın cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 17.7.2023 13:48

Elini öldürüp intihar süsü vermişti! Esra Altay'ın cezası belli oldu

Eskişehir'de eşini kafasından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Esra Altay, ‘Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Elini öldürüp intihar süsü vermişti! Esra Altay’ın cezası belli oldu
Erenköy Mahallesi Denk Sokak'ta 2021 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, evinin yatak odasında başından vurulan 26 yaşındaki Gökhan Altay, hayatını kaybetti. Kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ın ölümü, polis ekipleri tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekiplerin incelemeleri sonucu olayın gerçekleştiği tarihten yaklaşık 11 ay sonra, Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da düzenlenen operasyonla Gökhan Altay'ın eşi Esra Altay'ın ve Esra Altay'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, maktul Gökhan Altay'ın eşi Esra Altay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Esra Altay, mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya Esra Altay'ın tutuksuz yargılanan anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti tarafından karar öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Esra Altay, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ne yaptıysam oğlum için yaptım. Evet aldatmış olabilirim, ama bu öldürdüğüm anlamına gelmiyor. Oğlum için sustum. Gidecek yerim, güvenecek bir dağım yoktu" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Esra Altay'ın, 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.
Esra Altay'ın anne ve babası hakkında mahkeme heyeti tarafından beraat kararı verildi. Kararın ardından sinir krizi geçirin anne Dursiye D., "Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra" diye feryat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
Son dakika: Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!
‘Batı’da ülkesine bu kadar düşman sanatçı göremezsin’
Eşinden ayrıldığı için kurban kesti
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
Otomotiv pandemi öncesine döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Elini öldürüp intihar süsü vermişti! Esra Altay'ın cezası belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA