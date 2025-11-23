Elinize tutuşturulan broşüre dikkat! “Hediye tatil” tuzağı

Etkinliğe katılanların arasına karışan dolandırıcılık ağı üyeleri, çok uygun fiyatlara tatil aldıklarını söyleyerek söylenti yayıyor. Ücretsiz etkinliğin yarattığı güven duygusuyla tatil almak için masaya oturan kişiler en az bir haftalık tatil satın alıyor ve karşılığında tapu verilerek sözleşme imzalatılıyor.

Ancak vatandaş tatile gitmek istediğinde dolandırıcılık zinciri yeniden devreye giriyor. Önce çeşitli bahanelerle ek ödemeler isteniyor. Bu paraları da ödeyen mağdurlar otele gittiklerinde aynı odanın yüzlerce kişiye daha satıldığını öğreniyor. Dolandırıcılar tek bir bağımsız bölümü üç yüz ile bin kişi arasında değişen sayılara bölmüş ve küçük tapuları parça parça satmış. Ayrıca imzalatılan sözleşmelere, aidat giderleri dahil birçok masrafın tapu sahipleri tarafından ödenmesine ilişkin maddeler eklenmiş. Böylece vatandaşlar hem binlerce lira ödedikleri dairelerde kalamamış hem de yüksek aidatlara mahkum edilmiş. Tüm girişimlerin sonunda dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Bu konuda çok sayıda kişiye hukuki destek veren Avukat Fatih Han Terzioğlu Devre-Mülk dolandırıclığında dikkat edilmesi gerekenleri SABAH'a anlattı.

"DEVRE MÜLK DOLANDIRICILIĞINDA 2 YILDA 300 DOSYA ALDIM"

Terzioğlu vatandaşları uyardı, "Devre mülk dolandırıcılığına, kolay tatil ya da yatırım yapma düşüncesiyle özellikle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların düştüğünü görüyoruz. Son iki yılda yaklaşık üç yüz devre mülk dosyasına müdahil olduk. Kimi vatandaşımız villa aldığını sanarak satın alma işlemi gerçekleştirirken pek çok kişi de devre mülkü kiraya verip gelir elde edeceğini düşünerek bu işin içine girmiş. Üstelik villa aldığını sanan ile daire aldığını sanan kişiye aynı bağımsız bölümden hisseler devredilmiş. Bununla da kalmamış, insanlar bir kez daha yüklü miktarda aidat borcunun altına sokulmuş. Bu tür tuzaklara düşmemek için devre mülk veya devre tatil alırken mutlaka bir avukata danışılmalı. Şüpheli sözleşmeler ve tapular için hukuki destek almak ileride doğabilecek mağduriyetleri önleyebilir."

"ALDIĞIMIZ OTEL ODASINI 500 KİŞİYE DAHA SATMIŞLAR"

Bu yöntemle mağdur edilen L.K., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Biz hem tatil yapalım hem yatırım olur diye kredi çekip aldık. Ne tatil yapabildik ne kiraya verebildik. Üstelik ağır aidatlar ödettiler. Avukata başvurunca öğrendik ki bizim aldığımız otel odasını beş yüz kişiye daha satmışlar. İnsanlar bu tuzağa düşmesin, bu tapular başımıza bela oldu."

DOLANDIRICI İŞLETMELERE ŞİKAYET YAĞDI

Mağdur olduklarını henüz fark etmeyen birçok kişi, yaşadıkları sorunları şikayet platformlarında paylaşmış. Bir işletme hakkında yapılan 312 değerlendirmenin 300'ünde bir yıldız verildiği kullanıcıların görüntüler ve kayıtlarla desteklenen ayrıntılı şikayetler bıraktığı görülüyor. Yorumlara kısmen dönüş yapan işletme temsilcileri, sorunu öğrenmek için telefon numarası paylaşsa da mağdurlar bu numaralara da ulaşamadıklarını belirtiyor. Bir mağdur ise tüketici hakem heyetinin faizle iade kararı vermesine rağmen parasını alamadığını aktarıyor.