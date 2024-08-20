Elleri ayakları bağlı halde ölü bulundu

İstanbul Kadıköy Feneryolu'nda tek başına yaşayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı'dan (40) bir süredir haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yakınları Ersanlı'yı evin salonunda yerde elleri, ayakları bağlı ağzı kapatılmış halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ersanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Ersanlı'nın makine mühendisi olduğu ve bir süredir Türk sanat müziğiyle ilgilenmeye başladığı öğrenildi. Eşinden boşanmış olan ve çocuğu bulunmayan Ersanlı'nın en son cumartesi akşamı dairesine girdiği ve bir daha çıkmadığı belirlendi. Çınar Ersanlı'nın katillerinin bulunması için polis çalışma başlattı.