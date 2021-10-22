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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze

HAMZA ALP
Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze
Ordu'nun Ulubey ilçesinde Nuriye Ergen (92), askerlerin giymesi için 32 çift çorap ördü. Güzelyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 1 çocuk annesi Nuriye Ergen, bir süre önce askerler için çorap örmeye başladı. Kendi imkânlarıyla malzemeleri temin eden Ergen, 32 çift yün çorap ördü. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ergen'i evinde ziyaret ederek çorapları teslim aldı. Jandarma Genel Komutanlığı ise, Nuriye Ergen'e sosyal medyadan "Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. NuriyeTeyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere teslim alınmıştır" paylaşımıyla teşekkür etti.
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Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze
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